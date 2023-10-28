Президент Латвии поддержал идею ограничения импорта российского зерна в ЕС

Президент Латвии Эдгардс Ринкевичс предложение министра земледелия Арманда Краузе обсудить на уровне ЕС вопрос об ограничении импорта российского зерна.

Об этом Ринкевичс сказал на встрече с Краузе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Латвийский президент поддержал предложение обсудить вопрос об ограничении импорта российского зерна в ЕС при сохранении транзита в третьи страны, чтобы не ограничивать поставки продовольствия в страны Глобального Юга.

Накануне президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что Европейский Союз сейчас работает над новым, 12-м, пакетом санкций против России.

По данным СМИ, страны "Группы семи" объявят о механизме ограничения импорта российских бриллиантов до конца октября, после чего Европейский Союз сразу же финализирует предложение по 12-му пакету санкций против России.