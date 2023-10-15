Син Ердогана взяв участь у пропалестинському марші в Стамбулі

Син президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана Білал прийшов на великий пропалестинський марш у Стамбулі в суботу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

Білала Ердогана під час акції супроводжували колишній міністр внутрішніх справ країни Сулейман Сойлу та колишній спікер турецького парламенту Мустафа Сентоп.

"Давайте чітко висловимо свою позицію, принаймні наші почуття мають бути почуті", – заявив Ердоган-молодший.

Під час демонстрації натовп з більш ніж тисячі людей ніс палестинські та турецькі прапори, скандуючи гасла з критикою Ізраїлю, а також Сполучених Штатів.

При цьому Сентоп назвав операцію Ізраїлю щодо нейтралізації бойовиків ХАМАС у відповідь на напад терористичного угрупування "геноцидом".

Раніше повідомлялося, що Туреччина, яка історично мала контакти з ХАМАС, веде переговори, спрямовані на звільнення заручників, утримуваних бойовиками цього палестинського угруповання.

Перед цим державний секретар США Ентоні Блінкен закликав Туреччину, Саудівську Аравію та ОАЕ до взаємодії щодо нападу на Ізраїль.