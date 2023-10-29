Сербия развернула у границы с Венгрией сотни полицейских после стрельбы

Сербия в субботу направила несколько сотен полицейских в пограничную зону с Венгрией после того, как в результате стрельбы между мигрантами три человека погибли и один получил ранения.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Министр внутренних дел Сербии Братислав Гашич, который посетил приграничье, пообещал, что "мы не уйдем отсюда, пока каждое лицо, ответственное за любые преступные действия или инциденты, не будет устранено".

В сербской полиции заявили, что ее действия направлены на "сдерживание нелегальной миграции и повышение уровня безопасности в этой части страны, где часто происходят столкновения между мигрантами, нередко с применением огнестрельного оружия".

В течение субботы сербские правоохранители сообщили о задержании двух человек из частично признанного Косово, которых подозревают в незаконной переправке мигрантов и поставке им оружия. Также они нашли 54 турецких паспорта.

Накануне полиция Сербии также заявляла о задержании четырех граждан Афганистана и двух граждан Турции, подозреваемых в незаконном владении оружием и взрывчаткой.

Как сообщалось, вероятная стычка между группами мигрантов произошла на заброшенных сельскохозяйственных складах вблизи села Горгош. В результате три человека погибли, еще одному с огнестрельным ранением оказывают помощь.

После стрельбы полиция Сербии провела операцию и изъяла две автоматические винтовки и боеприпасы. Она также обнаружила 79 нелегальных мигрантов, которых передала в центры временного размещения.

Сербско-венгерский пограничный район лежит на так называемом балканском сухопутном маршруте миграции в Западную Европу, который ведет из Турции в Грецию и Болгарию, а затем в Северную Македонию, Сербию и Боснию.

Сообщения о насилии и стрельбе стали частым явлением вблизи границы между Сербией и Венгрией, страной-членом Европейского Союза. В этом районе свои лагеря устроили тысячи мигрантов, стремящихся незаконно пересечь границу с ЕС.