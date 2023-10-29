У Росії погрожують відповісти ЄС на використання росактивів на користь України

Голова Державної думи Росії В’ячеслав Володін у неділю вранці розродився дописом про те, наскільки в Європейському Союзі погана економічна ситуація, згадавши й про наміри об’єднання використати заморожені росактиви на користь України.

Своїми міркуваннями Володін поділився у Telegram-каналі, повідомляє "Європейська правда".

Спікер російської Держдуми заявив, що низка європейських політиків на чолі з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн "знову почали розмови про крадіжку заморожених коштів нашої країни, щоб за рахунок них продовжити мілітаризацію Києва".

"Таке рішення вимагатиме від Російської Федерації симетричної відповіді. У цьому випадку конфісковані будуть набагато більші активи, що належать недружнім країнам, ніж наші заморожені на території Європи кошти", – додав він.

Незрозуміло, якими джерелами інформації послуговувався Володін, говорячи про "крадіжку" активів Росії в ЄС, якщо врахувати, що цей варіант публічно неодноразово відкидали з правових міркувань.

Натомість Євросоюз за погодженням із "Групою семи" підтримали план оподаткування доходів із надприбутків знерухомлених російських активів. Цей крок, на який уже пішла Бельгія, Єврокомісія має допрацювати до кінця грудня. До того ж, ЄС наразі планує скерувати ці кошти для повоєнної відбудови України, а не допомоги зброєю, як стверджує Володін.

У п’ятницю голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що вартість заморожених російських суверенних активів на території ЄС становить 211 мільярдів євро.

Раніше Бельгія, на території якої розташований найбільший у світі депозитарій Euroclear, оголосила, що створила спеціальний фонд для підтримки України обсягом 1,7 млрд євро, який наповнюють з оподаткування заморожених в країні російських активів.

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