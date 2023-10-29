В России угрожают ответить ЕС на использование росактивов в пользу Украины

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин в воскресенье утром разродился сообщением о том, насколько в Европейском Союзе плохая экономическая ситуация, упомянув и о намерениях объединения использовать замороженные росактивы в пользу Украины.

Своими соображениями Володин поделился в Telegram-канале, сообщает "Европейская правда".

Спикер российской Госдумы заявил, что ряд европейских политиков во главе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен "снова начали разговоры о краже замороженных средств нашей страны, чтобы за счет них продолжить милитаризацию Киева".

"Такое решение потребует от Российской Федерации симметричного ответа. В этом случае конфискованы будут гораздо большие активы, принадлежащие недружественным странам, чем наши замороженные на территории Европы средства", – добавил он.

Непонятно, какими источниками информации пользовался Володин, говоря о "краже" активов России в ЕС, если учесть, что этот вариант публично неоднократно отвергали по правовым соображениям.

Зато Евросоюз по согласованию с "Группой семи" поддержали план налогообложения доходов со сверхприбылей обездвиженных российских активов. Этот шаг, на который уже пошла Бельгия, Еврокомиссия должна доработать до конца декабря. К тому же, ЕС пока планирует направить эти средства для послевоенного восстановления Украины, а не помощи оружием, как утверждает Володин.

В пятницу глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что стоимость замороженных российских суверенных активов на территории ЕС составляет 211 миллиардов евро.

Ранее Бельгия, на территории которой расположен крупнейший в мире депозитарий Euroclear, объявила, что специальный фонд для поддержки Украины объемом 1,7 млрд евро, который наполняют из налогообложения замороженных в стране российских активов.

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