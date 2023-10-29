МВС Латвії подарує українській поліції 12 дронів

Служби Міністерства внутрішніх справ Латвії передадуть українській поліції 12 дронів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє портал Delfi.

Раніше міністр внутрішніх справ Латвії Ріхардс Козловскіс зустрівся в Литві з міністром внутрішніх справ України Ігорем Клименком. Вони обговорили поточну ситуацію в Україні та допомогу її населенню. Також міністри обговорили досвід роботи органів внутрішніх справ України в умовах війни.

Щоб продовжувати надавати необхідну підтримку Україні, МВС Латвії, Державна поліція, Державна прикордонна служба та Державна пожежно-рятувальна служба (ДПРС) підтримують постійні контакти з українськими держустановами.

Під час зустрічі з Клименком Козловскіс підтвердив, що служби МВС Латвії безкоштовно передадуть Державній поліції України 12 безпілотних літальних апаратів. Доставку в Україну партії дронів, переданих Держполіцією і ДПРС, організовує ДПРС.

Козловскіс, державний секретар МВС Дмитрій Трофімов і начальник Державної прикордонної служби генерал Гунтіс Пуятс зустрілися у Вільнюсі з міністрами внутрішніх справ і керівниками прикордонних служб трьох країн Балтії, Норвегії, Польщі, Фінляндії та України, щоб обговорити ситуацію з безпекою в регіоні, а також спільні дії.

Нагадаємо, у Латвії планують передавати Україні конфісковані авто з російською реєстрацією.

Наразі усі країни Балтії заборонили в’їзд авто з номерами РФ. Також ці заборони ввели Польща, Фінляндія, Норвегія і Болгарія.