МВД Латвии подарит украинской полиции 12 дронов

Службы Министерства внутренних дел Латвии передадут украинской полиции 12 дронов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает портал Delfi.

Ранее министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис встретился в Литве с министром внутренних дел Украины Игорем Клименко. Они обсудили текущую ситуацию в Украине и помощь ее населению. Также министры обсудили опыт работы органов внутренних дел Украины в условиях войны.

Чтобы продолжать оказывать необходимую поддержку Украине, МВД Латвии, Государственная полиция, Государственная пограничная служба и Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) поддерживают постоянные контакты с украинскими госучреждениями.

Во время встречи с Клименко Козловскис подтвердил, что службы МВД Латвии бесплатно передадут Государственной полиции Украины 12 беспилотных летательных аппаратов. Доставку в Украину партии дронов, переданных Госполицией и ГПСС, организует ГПСС.

Козловскис, государственный секретарь МВД Дмитрий Трофимов и начальник Государственной пограничной службы генерал Гунтис Пуятс встретились в Вильнюсе с министрами внутренних дел и руководителями пограничных служб трех стран Балтии, Норвегии, Польши, Финляндии и Украины, чтобы обсудить ситуацию с безопасностью в регионе, а также совместные действия.

Напомним, в Латвии планируют передавать Украине конфискованные авто с российской регистрацией.

Сейчас все страны Балтии запретили въезд авто с номерами РФ. Также эти запреты ввели Польша, Финляндия, Норвегия и Болгария.