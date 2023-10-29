В Іспанії тисячі людей вийшли на протести проти амністії для сепаратистів

Тисячі людей вийшли в неділю в Мадриді проти планів амністії каталонських сепаратистів на акцію протесту, організовану ультраправою партією Vox.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AFP.

Питання про амністію, що викликає розбіжності, виникло після загальних виборів у липні, в результаті яких чинний прем'єр-міністр-соціаліст Педро Санчес потребує підтримки в парламенті каталонських сепаратистських партій ERC і JxCat, щоб бути приведеним до присяги на наступний термін.

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В обмін на це обидві партії вимагають амністії для сотень людей, які зіткнулися з судовими позовами через їхню часто незначну роль у невдалій спробі Каталонії здобути незалежність у 2017 році, що спричинила найгіршу політичну кризу в Іспанії за останні десятиліття.

Багато хто в натовпі був розлючений тим, що амністія може принести користь лідеру JxCat Карлесу Пучдемону, який очолював уряд північно-східного регіону в 2017 році, коли він зробив короткочасну декларацію про незалежність Каталонії після затьмареного насильством референдуму, забороненого Мадридом.

Багато іспанців вважають Пучдемона, який незабаром після цього втік, щоб уникнути судового переслідування, і зараз живе в Бельгії, ворогом держави.

"Пучдемона до в'язниці!" – вигукували демонстранти.

Санчес, який намагався заспокоїти сепаратистську напруженість з моменту свого приходу до влади п'ять років тому, у 2021 році помилував лідерів каталонських сепаратистів, які відбували тривалі терміни ув'язнення за спробу відокремлення.

Він відстоював необхідність амністії під час виступу перед провідними членами Соціалістичної партії в суботу, заявивши, що помилування 2021 року "безперечно" розрядило конфлікт навколо каталонського сепаратизму, навіть якщо праві сприйняли його вкрай агресивно.

"Остаточне подолання конфлікту потребуватиме інших заходів у майбутньому, оскільки ми не можемо залишити цю рану відкритою на невизначений час", – додав він.

Санчес потребує підтримки 33 депутатів нижньої палати парламенту від партії Sumar, а також інших партій, у тому числі тих, що виступають за незалежність Каталонії та Країни Басків, у своєму прагненні продовжити термін перебування на посаді прем'єр-міністра.

Якщо соціалісти і каталонські партії, що виступають за незалежність, не зможуть досягти угоди, країна піде на нові вибори в січні. Потенційно на цих виборах іспанці можуть дати коаліції центристів і ультраправих абсолютну більшість, якої їм не вистачило під час останнього голосування 23 липня.

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