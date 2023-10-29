В Испании тысячи людей вышли на протесты против амнистии для сепаратистов

Тысячи людей вышли в воскресенье в Мадриде против планов амнистии каталонских сепаратистов на акцию протеста, организованную ультраправой партией Vox.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AFP.

Вопрос об амнистии, вызывающий разногласия, возник после всеобщих выборов в июле, в результате которых действующий премьер-министр-социалист Педро Санчес нуждается в поддержке в парламенте каталонских сепаратистских партий ERC и JxCat, чтобы быть приведенным к присяге на следующий срок.

EFE

В обмен на это обе партии требуют амнистии для сотен людей, которые столкнулись с судебными исками из-за их часто незначительной роли в неудачной попытке Каталонии получить независимость в 2017 году, вызвавшей худший политический кризис в Испании за последние десятилетия.

Многие в толпе были разъярены тем, что амнистия может принести пользу лидеру JxCat Карлесу Пучдемону, который возглавлял правительство северо-восточного региона в 2017 году, когда он сделал кратковременную декларацию о независимости Каталонии после омраченного насилием референдума, запрещенного Мадридом.

Многие испанцы считают Пучдемона, который вскоре после этого сбежал, чтобы избежать судебного преследования, и сейчас живет в Бельгии, врагом государства.

"Пучдемона в тюрьму!" – выкрикивали демонстранты.

Санчес, который пытался успокоить сепаратистскую напряженность с момента своего прихода к власти пять лет назад, в 2021 году помиловал лидеров каталонских сепаратистов, которые отбывали длительные сроки заключения за попытку отделения.

Он отстаивал необходимость амнистии во время выступления перед ведущими членами Социалистической партии в субботу, заявив, что помилование 2021 года "бесспорно" разрядило конфликт вокруг каталонского сепаратизма, даже если правые восприняли его крайне агрессивно.

"Окончательное преодоление конфликта потребует других мер в будущем, поскольку мы не можем оставить эту рану открытой на неопределенное время", – добавил он.

Санчес нуждается в поддержке 33 депутатов нижней палаты парламента от партии Sumar, а также других партий, в том числе выступающих за независимость Каталонии и Страны Басков, в своем стремлении продлить срок пребывания на посту премьер-министра.

Если социалисты и каталонские партии, выступающие за независимость, не смогут достичь соглашения, страна пойдет на новые выборы в январе. Потенциально на этих выборах испанцы могут дать коалиции центристов и ультраправых абсолютное большинство, которого им не хватило во время последнего голосования 23 июля.

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