Чехія підтримує відкриття найближчим часом переговорів про вступ України до ЄС 

Чехія вважає, що переговори про вступ України до ЄС повинні розпочатися восени або на початку наступного року.

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський на зустрічі глав МЗС країн ЄС у Києві, його заяву має у своєму розпорядженні ČTK, пише "Європейська правда".

"Якщо Україна буде в Європейському Союзі, то це буде чіткою гарантією безпеки, тому що Європейський Союз – це також мирний проєкт. Однак, це правда, що Україна повинна змінитися, адаптувати своє законодавство до законодавства ЄС. Це довгий шлях", – сказав Ліпавський.

За його словами, позиція Чехії заявлена чітко: переговори про вступ до ЄС з Україною мають бути відкриті восени або на початку наступного року.

"Це технічний процес, під час якого буде оцінено, наскільки Україна готова. Буде зрозуміло, над чим їй ще треба попрацювати", – зазначив глава чеської дипломатії.

Як він наголосив, Європа зацікавлена в тому, щоб Україна змогла прийняти всі необхідні стандарти та адаптувати свою правову систему.

За словами Ліпавського, зустріч міністрів ЄС у Києві стала не просто символічною. "Це практичний приклад того, що на місцях, у країні, яка зазнає жорстокої російської атаки, ми обговорюємо практичні рішення про те, що ми можемо зробити далі, щоб у Європі запанував мир", – зауважив міністр.

Нагадаємо, наприкінці жовтня очікують на звіт про розширення від Європейської комісії, у якому вона дасть свою оцінку тому, чи виконала Україна сім рекомендацій, які отримала разом зі статусом кандидата в червні минулого року.

Виконання рекомендацій є вкрай важливим для відкриття переговорів про вступ між Україною та ЄС.

Президент Володимир Зеленський у розмові з новим послом ЄС Катаріною Матерновою пообіцяв за місяць завершити роботу над сімома критеріями Єврокомісії.

Віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що в ЄС є загальний консенсус щодо відкриття переговорів про вступ між Україною і Євросоюзом, але ухваленню остаточного рішення передуватиме робота зі столицями.

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