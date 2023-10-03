Чехия поддерживает открытие в ближайшее время переговоров о вступлении Украины в ЕС

Чехия считает, что переговоры о вступлении Украины в ЕС должны начаться осенью или в начале следующего года.

Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский на встрече глав МИД стран ЕС в Киеве, его заявлением располагает ČTK, пишет "Европейская правда".

"Если Украина будет в Европейском Союзе, то это будет четкой гарантией безопасности, потому что Европейский Союз – это также мирный проект. Однако, это правда, что Украина должна измениться, адаптировать свое законодательство к законодательству ЕС. Это долгий путь", – сказал Липавский.

По его словам, позиция Чехии заявлена четко: переговоры о вступлении в ЕС с Украиной должны быть открыты осенью или в начале следующего года.

"Это технический процесс, во время которого будет оценено, насколько Украина готова. Будет понятно, над чем ей еще надо поработать", – отметил глава чешской дипломатии.

Как он подчеркнул, Европа заинтересована в том, чтобы Украина смогла принять все необходимые стандарты и адаптировать свою правовую систему.

По словам Липавского, встреча министров ЕС в Киеве стала не просто символической. "Это практический пример того, что на местах, в стране, которая подвергается жестокой российской атаке, мы обсуждаем практические решения о том, что мы можем сделать дальше, чтобы в Европе воцарился мир", – отметил министр.

Напомним, в конце октября ожидают отчет о расширении от Европейской комиссии, в котором она даст свою оценку тому, выполнила ли Украина семь рекомендаций, которые получила вместе со статусом кандидата в июне прошлого года.

Выполнение рекомендаций крайне важно для открытия переговоров о вступлении между Украиной и ЕС.

Президент Владимир Зеленский в разговоре с новым послом ЕС Катариной Матерновой пообещал за месяц завершить работу над семью критериями Еврокомиссии.

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что в ЕС есть общий консенсус относительно открытия переговоров о вступлении между Украиной и Евросоюзом, но принятию окончательного решения будет предшествовать работа со столицами.

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