Крупнейший судостроитель Нидерландов судится с правительством из-за убытков от санкций против РФ

Крупнейшая нидерландская судостроительная компания Damen Shipyards Group NV подала в суд на правительство страны из-за убытков, причиненных ее бизнесу санкциями против России, введенными из-за ее полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Damen Shipyards Group NV подала свой иск в суд города Роттердам еще 10 мая, требуя от нидерландского правительства компенсировать нанесенный санкционным режимом против России ущерб, но о нем стало публично известно только сейчас.

"До введения санкций Damen подписала контракты с российскими покупателями кораблей, а после вторжения в Украину правительство Нидерландов решило, что такие контракты не могут быть выполнены нидерландским бизнес-сообществом. Правительство не предложило Damen компенсацию за нанесенный ущерб", – сказал Bloomberg представитель компании Рик ван де Вег.

Ожидается, что суд рассмотрит иск Damen Shipyards Group NV в 2024 году. Сумма убытков, которые судостроитель требует возместить, не разглашается.

Нидерландская компания до 2022 года имела филиал в России, который предоставлял услуги для судостроительных проектов, и сервисные хабы в Новороссийске и Санкт-Петербурге. Кроме того, она обслуживала российских олигархов Олега Тинькова и Романа Абрамовича.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину группа Damen объявила о приостановке обслуживания клиентов из России и Беларуси, а также закрыла свои предприятия в Херсоне и Николаеве. Один из работников Damen погиб в Украине в результате российского обстрела.

Хотя Damen Shipyards Group NV заявила, что пострадала от санкций против России, по результатам 2022 года стоимость ее производства достигла рекордных 2,5 миллиарда евро, отмечает Bloomberg.

Напомним, в прошлом месяце Служба фискальной информации и расследований Нидерландов арестовала чиновника Министерства обороны, которого обвиняют в экспорте авиационных деталей в РФ через третьи страны несмотря на санкции ЕС против России.