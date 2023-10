ЕС - о ратификации Арменией Римского статута: Мир для Путина становится теснее

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовала ратификацию армянским парламентом Римского статута – на его основе функционирует Международный уголовный суд, который выдал ордер на арест Владимира Путина.

Как сообщает "Европейская правда", свою реакцию фон дер Ляйен опубликовала в Twitter (X).

Председатель Еврокомиссии отметила, что после решения армянского парламента "для самодержца в Кремле мир становится теснее".

"Приветствую ратификацию Римского статута Международного уголовного суда парламентом Армении. Армения присоединилась к 123 государствам, преданных верховенству права", – добавила она.

The world is getting smaller for the autocrat in the Kremlin.



I welcome the ratification of the @IntlCrimCourt Rome Statute by the Armenian Parliament.



Armenia has joined 123 states committed to the rule of law.