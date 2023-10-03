Президент Євроради: Росія зрадила вірменський народ

Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що нездатність РФ забезпечити мир і безпеку в Карабаху є зрадою вірменського народу.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю Euronews.

Президент Євроради засудив "миротворчі" сили РФ, присутні в Нагірному Карабаху з моменту укладення мирної угоди за посередництва Москви у 2020 році, за те, що вони залишилися осторонь, коли Баку провів одноденну військову операцію.

"Для всіх очевидно, що Росія зрадила вірменський народ. РФ хотіла мати солдатів на місцях, щоб гарантувати цю угоду про мир і безпеку. Але ми бачимо, що військова операція була розпочата без найменшої реакції з боку російських миротворчих сил на цій території", – заявив Мішель.

За його словами, він вкрай розчарований рішенням Баку (щодо військової операції). Президент Євроради запевнив, що твердо висловив це президенту Азербайджану Ільхаму Алієву.

"Тепер справа за Азербайджаном – проявити добру волю, залучившись до процесу, поважаючи міжнародне право, щоб захистити права й безпеку всього населення, яке проживає в Азербайджані, зокрема і вірменського", – наголосив Мішель, додавши, що Азербайджан все ще залишається партнером для ЄС.

Нагадаємо, що після одноденної військової операції Баку Нагірний Карабах покинули понад 100 тисяч вірмен. Вважалося, що в останні роки у Карабаху залишилося близько 120 тисяч жителів, та схоже, що реальна цифра на момент останніх подій була суттєво меншою.

1 жовтня Азербайджан заявив про прибуття до регіону місії ООН для оцінки гуманітарних потреб населення, що є першим таким прецедентом для регіону за 30 років.

"ЄвроПравда" детально розповідала про останні події у регіоні у статті "Третя карабаська".

Про ширший контекст конфлікту читайте у статті 2020 року Карабах, не схожий на Донбас: 8 відповідей на запитання про нову війну на Кавказі.