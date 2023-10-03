Опрос: 56% жителей Чехии сомневаются, что страна защитит себя в случае нападения

Более половины граждан Чехии считает, что их страна не сможет защитить себя в случае внешней агрессии, но подавляющее большинство соглашается, что собственный суверенитет нужно защищать любой ценой.

Об этом свидетельствует опрос чешского Центра исследования общественного мнения (CVVM), пишет "Европейская правда" со ссылкой на портал iDNES.

Большинство чехов (84%) придерживается мнения, что суверенитет государства необходимо защищать любой ценой, и только около десятой части респондентов выступают против такой позиции.

В то же время 56% респондентов выразили сомнение в способности Чехии защитить себя в случае конфликта, тогда как 40% считают, что страна сможет защитить себя. Это самый высокий показатель за все время опросов CVVM: по сравнению с предыдущим годом он вырос на 13 процентных пунктов.

В то же время чешские граждане почти поровну разделились во мнениях относительно того, является ли оборона Чехии важной (половина считает, что "за такую маленькую страну, как наша, все равно решают сверхдержавы"), и увеличения расходов на оборону (их поддерживают 50%, против – 46%).

"Сейчас оборонные расходы пользуются большей поддержкой, чем во время предыдущих опросов, в частности, между 2016 и 2022 годами, когда в чешском обществе преобладало мнение, что расходы на оборону являются лишь ненужным бременем для государственного бюджета", – отмечают аналитики CVVM.

Кроме того, менее двух пятых респондентов считают уровень чешской армии сопоставимым с армиями западных стран, в то время как 52% считают, что чешская армия является менее развитой, чем западные.

Опрос CVVM длился с конца мая до конца июля, в нем приняли участие 929 респондентов в возрасте от 15 лет и старше.

Напомним, что согласно опросу от февраля этого года каждый четвертый гражданин Германии постарается покинуть страну как можно скорее в случае вооруженного нападения на нее.