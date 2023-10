Прем'єр Канади відреагував на заворушення в аеропорту Махачкали

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що сцени з дагестанського аеропорту Махачкали викликають глибоку тривогу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Сцени з аеропорту Махачкали в Росії викликають глибоке занепокоєння. Антисемітизм є неприйнятним. Ненависть – у всіх її формах – неприйнятна. І крапка. Ми повинні стояти разом проти неї – де б і коли б вона не виникала", – написав Трюдо у Twitter (X).

The scenes emerging from Makhachkala’s airport in Russia are deeply disturbing. Antisemitism is never acceptable. Hatred – in all its forms – is unacceptable. Period. We must stand together against it – wherever and whenever it occurs.