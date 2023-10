Премьер Канады отреагировал на беспорядки в аэропорту Махачкалы

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что сцены из дагестанского аэропорта Махачкалы вызывают глубокую тревогу.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Сцены из аэропорту Махачкалы в России вызывают глубокое беспокойство. Антисемитизм является неприемлемым. Ненависть – во всех ее формах – неприемлема. И точка. Мы должны стоять вместе против нее – где бы и когда бы она ни возникала", – написал Трюдо в Twitter (X).

The scenes emerging from Makhachkala’s airport in Russia are deeply disturbing. Antisemitism is never acceptable. Hatred – in all its forms – is unacceptable. Period. We must stand together against it – wherever and whenever it occurs.