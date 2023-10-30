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Премьер Канады отреагировал на беспорядки в аэропорту Махачкалы

Понедельник, 30 октября 2023, 09:51

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что сцены из дагестанского аэропорта Махачкалы вызывают глубокую тревогу.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Сцены из аэропорту Махачкалы в России вызывают глубокое беспокойство. Антисемитизм является неприемлемым. Ненависть – во всех ее формах – неприемлема. И точка. Мы должны стоять вместе против нее – где бы и когда бы она ни возникала", – написал Трюдо в Twitter (X).

Напомним, в Махачкале (РФ) в воскресенье участники антисемитской акции ворвались в аэропорт и пытались проникнуть в самолет из Тель-Авива, ища евреев, аэропорт закрыли.

Более 20 человек пострадали из-за беспорядков в аэропорту.

По мнению директора Центра передового опыта в области стратегических коммуникаций НАТО Яниса Сартса, столкновения – это одно из проявлений радикализации российского общества, которое однако не выгодно Кремлю.

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