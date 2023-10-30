Чехія виступає за реформу ООН та Ради безпеки – президент

Чеський президент Петр Павел заявив, що Прага підтримує реформу ООН та її Ради безпеки, але провести зміни можна лише зсередини.

Про це Павел написав у неділю у своєму профілі в Twitter (Х), пише "Європейська правда".

"Кілька тижнів тому на переговорах у Нью-Йорку я підкреслив, що Чеська Республіка вже давно підтримує реформи ООН, в тому числі Ради безпеки. Це можна зробити тільки зсередини", – зазначив чеський президент.

За його словами, такі питання, як сталий розвиток, зміна клімату, захист прав людини та інші, повинні обговорюватися на цій глобальній платформі, щоб знайдені рішення були дійсними для всіх.

1/ Před několika týdny jsem na jednáních v New Yorku zdůrazňoval, že ČR dlouhodobě podporuje reformy OSN včetně Rady bezpečnosti. To lze dělat pouze zevnitř. — Petr Pavel (@prezidentpavel) October 29, 2023

У суботу міністерка оборони Чехії Яна Чернохова закликала до виходу країни з ООН через ухвалення резолюції, яка закликає, серед іншого, до гуманітарного припинення вогню між радикальним палестинським рухом ХАМАС та Ізраїлем.

Резолюцію Генасамблея ухвалила у п’ятницю 120 голосами за, 14 проти, 45 держав утримались.

Резолюція засуджує насильство, спрямоване на палестинських та ізраїльських мирних громадян, але не містить однозначного засудження терористичних атак ХАМАС.

Чернохова заявила, що Чехія не має права бути в організації, "яка підтримує терористів".

Чеські прем'єр-міністр Петр Фіала і міністр фінансів Збінек Станюра виступили на захист Чернохової, яка підпала під критику за свій заклик вийти з ООН.