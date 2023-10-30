Чешский президент Петр Павел заявил, что Прага поддерживает реформу ООН и ее Совета безопасности, но провести изменения можно только изнутри.

Об этом Павел написал в воскресенье в своем профиле в Twitter (Х), пишет "Европейская правда".

"Несколько недель назад на переговорах в Нью-Йорке я подчеркнул, что Чешская Республика уже давно поддерживает реформы ООН, в том числе Совета безопасности. Это можно сделать только изнутри", – отметил чешский президент.

По его словам, такие вопросы, как устойчивое развитие, изменения климата, защита прав человека и другие, должны обсуждаться на этой глобальной платформе, чтобы найденные решения были действительными для всех.

1/ Před několika týdny jsem na jednáních v New Yorku zdůrazňoval, že ČR dlouhodobě podporuje reformy OSN včetně Rady bezpečnosti. To lze dělat pouze zevnitř. — Petr Pavel (@prezidentpavel) October 29, 2023

В субботу министр обороны Чехии Яна Чернохова призвала к выходу страны из ООН из-за принятия резолюции, которая призывает, среди прочего, к гуманитарному прекращению огня между радикальным палестинским движением ХАМАС и Израилем.

Резолюцию Генассамблея приняла в пятницу 120 голосами за, 14 против, 45 государств воздержались.

Резолюция осуждает насилие, направленное на палестинских и израильских мирных граждан, но не содержит однозначного осуждения террористических атак ХАМАС.

Чернохова заявила, что Чехия не имеет права быть в организации, "которая поддерживает террористов".

Чешские премьер-министр Петр Фиала и министр финансов Збинек Станюра выступили в защиту Черноховой, которую подвергли критике за призыв выйти из ООН.