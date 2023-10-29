В уряді Чехії стали на захист міністерки, яку критикують за заклик вийти з ООН

Чеські прем'єр-міністр Петр Фіала і міністр фінансів Збінек Станюра виступили на захист колеги по партії і міністерки оборони Яни Чернохової, яка підпала під критику за заклик вийти з ООН через резолюцію по Газі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Novinky.

Фіала заявив, що розуміє обурення, але в той же час Чехія продовжить відстоювати свої позиції в організації.

"Я розумію обурення міністра резолюцією ООН, яка не засудила тероризм ХАМАС в Ізраїлі. Чеська Республіка, разом з, наприклад, США або Австрією, проголосувала відповідно до того, що ми відстоюємо в довгостроковій перспективі. Ми будемо продовжувати просувати наші позиції в ООН і переконувати інші країни в їх правильності", – сказав Фіала.

Вихід з ООН рішуче відкинув міністр регіонального розвитку і президент "Піратів" Іван Бартош.

"Ідею виходу з ООН потрібно відкинути. Найголовніша причина полягає в тому, що Статут ООН містить деякі ключові принципи, які для Чеської Республіки, навіть з її розміром і позицією в міжнародному співтоваристві, створюють стабільні і передбачувані рамки, в яких ми можемо діяти, і є ключовими для нас з точки зору національних інтересів", – відкинув виклик міністр закордонних справ Ян Ліпавський.

Водночас він визнав, що ООН має свої проблеми і потребує реформ. "Це правда, що неможливо домогтися від більшості країн світу однозначного засудження ХАМАС як терористичної організації, але така реальність сьогоднішнього світу".

У відповідь на п'ятничну резолюцію Генеральної Асамблеї ООН, яка закликала до гуманітарного припинення вогню у війні між терористичним палестинським рухом ХАМАС та Ізраїлем, Чернохова заявила, що Чеська Республіка не має чого очікувати від "організації, яка підтримує терористів і не поважає основне право на самооборону", і закликала до виходу з ООН. У неділю вона додала, що без необхідної реформи організація втрачає свою роль миротворця. Згодом під її дописами в соціальній мережі Twitter (X) з'явилася низка критичних коментарів.

Як і прем'єр-міністр, міністр фінансів Збінек Станюра висловив своє розуміння заяви Чернохової.

"Це не позиція уряду. Я думаю, що цей твіт є результатом певного розчарування голосуванням. Мені подобається, коли політики проявляють емоції, вони не роботи. Я не думаю, що це означає, що завтра ми почнемо серйозні політичні переговори про вихід з ООН", – сказав Станюра.

З іншого боку, ексміністр фінансів і голова парламентського клубу опозиційного руху ANO Елена Шиллерова заявила, що була "в жаху" від заяви Чернохової. "Я була в жаху від цього твіту. Я не думаю, що твіти повинні публікуватися в такий спосіб. Зрештою, Чехословаччина була однією з країн-засновниць, і навіть Ізраїль не закликає до виходу з Організації Об'єднаних Націй. Рух ANO підтримує Ізраїль", – прокоментувала Шиллерова в неділю в ефірі Nova TV, заявивши, що Чехія повинна боротися проти такої резолюції, але не повинна виходити з ООН.