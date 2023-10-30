В Гамбурге из-за обвала лесов на стройке погибли по меньшей мере пять рабочих

По меньшей мере пять мастеров погибли в понедельник утром во время работы на лифтовой шахте на крупной строительной площадке в немецком Гамбурге.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Bild.

По предварительной информации, несчастный случай произошел около 9:10 утра, когда леса в строительной шахте обвалились на несколько этажей, похоронив под собой по меньшей мере восемь рабочих.

Представитель пожарной службы рассказал, что сейчас продолжается "сложная техническая спасательная операция пожарной службы", чтобы добраться до рабочих, которые находятся под обломками.

"Спасательные работы очень сложны", – сказал представитель спасателей изданию Hamburger Morgenpost. Спасатели подвергают свою жизнь опасности из-за незакрепленных частей лесов, лежащих в шахте.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы решить эту ситуацию" – сказал он.

На место происшествия прибыли несколько бригад скорой помощи.

Пока неизвестно, сколько людей пострадало в результате инцидента. Тем временем строительная площадка была полностью очищена. Всего пришлось эвакуировать около 700 строителей.

Напомним, в конце лета в Италии поезд ночью оказался на путях, где велись ремонтные работы, и сбил пятерых работников бригады.

Также летом в Швейцарии из-за аварии на несколько месяцев закрыли самый длинный в мире железнодорожный тоннель.