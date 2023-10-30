У Єврокомісії засудили антисемітські погроми в Дагестані

У Європейській комісії відреагували на антисемтський штурм в аеропорту російської Махачкали "рішучим засудженням".

Про це не брифінгу в Брюсселі у понеділок заявив речник Єврокомісії Стефан де Кеерсмакер, повідомляє "Європейська правда".

"Ми у найрішучіший спосіб засуджуємо будь-який антисемітизм. Європейська комісія вжила багато кроків, аби підтримати боротьбу з антисемітизмом. Я впевнений, що у цьому не може бути жодних сумнівів", – сказав де Кеерсмакер, коментуючи погроми з пошуком євреїв в аеропорту Махачкали.

У НАТО раніше заявивли, що учорашні заворушення в дагестанському аеропорту Махачкала невигідні Кремлю та є одним із проявів радикалізації російського суспільства.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що сцени з аеропорту Махачкали в Росії викликають "глибоке занепокоєння".

Президент Росії Владімір Путін через погроми в Махачкалі у понеділок 30 жовтня проведе велику нараду за участі силовиків, прем′єра та парламентарів.