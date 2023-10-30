В Еврокомиссии осудили антисемитские погромы в Дагестане

В Европейской комиссии отреагировали на антисемитский штурм в аэропорту российской Махачкалы "решительным осуждением".

Об этом на брифинге в Брюсселе в понедельник заявил представитель Еврокомиссии Стефан де Кеерсмакер, сообщает "Европейская правда".

"Мы самым решительным образом осуждаем любой антисемитизм. Европейская комиссия предприняла много шагов, чтобы поддержать борьбу с антисемитизмом. Я уверен, что в этом не может быть никаких сомнений", – сказал де Кеерсмакер, комментируя погромы с поиском евреев в аэропорту Махачкалы.

В НАТО ранее заявили, что вчерашние беспорядки в дагестанском аэропорту Махачкала невыгодны Кремлю и являются одним из проявлений радикализации российского общества.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что сцены из аэропорта Махачкалы в России вызывают "глубокое беспокойство".

Президент России Владимир Путин из-за погромов в Махачкале в понедельник 30 октября проведет большое совещание с участием силовиков, премьер-министра и парламентариев.