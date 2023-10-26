Шведський суд виправдав емігранта з Росії, якого підозрювали у шпигунстві

Шведський суд оголосив виправдальний вирок щодо емігранта з Росії, якому закидали шпигунську діяльність проти інтересів Швеції та США.

Про це повідомляє SVT, пише "Європейська правда".

Йдеться про справу 60-річного Сергєя Скворцова, якого звинуватили у збиранні інформації для російської військової розвідки ГРУ протягом майже десяти років. Чоловік прожив у Швеції 25 років і з 2012 року має громадянство.

Скворцова затримали минулого року, він був під вартою 11 місяців – до 9 жовтня, коли суд дозволив відпустити його.

Прокурор Генрік Олін доводив у справі, що Скворцов діяв як "закупівельний агент" ГРУ, вказуючи на численні бізнес-контакти з особами, яких спецслужби підозрюють у зв’язку з російською розвідкою. Для підсудного вимагали п’ять років позбавлення волі.

Окружний суд Стокгольма оголосив вирок 26 жовтня та у ньому виправдав Скворцова.

Суд визнав, що чоловік значною мірою діяв саме так, як і доводив прокурор, зокрема, що його бізнес був платформою для придбання високотехнологічного обладнання із Заходу для постачання у Росію. Водночас суд не побачив достатніх доказів шпигунської діяльності Скворцова.

"Для кримінальної відповідальності за цим звинуваченням потрібно, щоб метою діяльності було отримання чутливої, цінної інформації щодо Швеції та США… Прокурор не зумів довести, що наміром діяльності був збір інформації", – пояснили у комюніке суду.

Нагадаємо, минулого тижня у Швеції взяли під арешт колишнього топ-військового країни та його дружину, яка працює у військовій структурі, що займається сигнальною розвідкою.

Їх підозрюють у несанкціонованому використанні секретних відомостей.