З порома, що сів на мілину біля берегів Швеції, стався новий витік нафти

З порома Marco Polo, який тиждень тому сів на мілину біля берегів Швеції, стався новий витік нафти.

Про це повідомляє SVT, пише "Європейська правда".

У неділю судно через сильний вітер і хвилі зіскочило з мілини, на якій стояло після аварії протягом тижня, і після того знову наткнулося на дно в іншому місці – приблизно за одну морську милю від того, де було раніше.

Внаслідок цього переміщення стався новий витік нафти в море в районі міста Нор’єбоке. Масштаби нового витоку поки точно не відомі.

"Ми реорганізовуємо команди і намагаємося зробити, що в наших силах, щоб мінімізувати шкоду", – зазначив речник берегової охорони.

Частину екіпажу – 19 осіб, який ще залишається на борту, після переміщення евакуювали. Тепер на поромі залишилося 20 членів екіпажу, які контролюють його, наскільки це можливо. До судна вирушили два тягачі, щоб допомогти стабілізувати його.

Нагадаємо, судно зазнало аварії минулої неділі, 22 жовтня. Тоді у море з пошкодженого порома витекли пальне і нафта.