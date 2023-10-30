Из парома, севшего на мель у берегов Швеции, произошла новая утечка нефти

Из парома Marco Polo, неделю назад севшего на мель у берегов Швеции, произошла новая утечка нефти.

Об этом сообщает SVT, пишет "Европейская правда".

В воскресенье судно из-за сильного ветра и волн соскочило с мели, на которой стояло после аварии в течение недели, и после этого снова наткнулось на дно в другом месте – примерно в одной морской миле от того, где было раньше.

В результате этого перемещения произошла новая утечка нефти в море в районе города Норьебоке. Масштабы новой утечки пока точно не известны.

"Мы реорганизуем команды и пытаемся сделать, что в наших силах, чтобы минимизировать вред", – отметил спикер береговой охраны.

Часть экипажа – 19 человек, еще остававшихся на борту, – после перемещения эвакуировали. Теперь на пароме осталось 20 членов экипажа, контролирующих его насколько это возможно. К судну отправили два тягача, чтобы помочь стабилизировать его.

Напомним, судно попало в аварию в минувшее воскресенье, 22 октября. Тогда в море из поврежденного парома вытекли горючее и нефть.