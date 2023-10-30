У Британії на протесті під парламентом затримали понад 60 кліматичних активістів

У Британії на кліматичному протесті під парламентом вперше за посиленим новим законодавством затримали понад 60 осіб.

Про це повідомляє The Guardian, пише "Європейська правда".

Ініціатива "Просто відмовтесь від нафти" (Just Stop Oil) розпочала ходу по дорозі біля парламенту близько 10 години ранку. За словами представників ініціативи, вже за 10 хвилин прибула поліція, дорогу перегородили і активістів почали відтісняти.

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Майже всіх їх затримали згідно з нещодавньою поправкою до закону про громадський порядок, яким заборонено дії, що "втручаються у використання чи функціонування будь-якої життєво важливої національної інфраструктури в Англії та Уельсі".

У поліції Лондона офіційно підтвердили затримання 61 особи.

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Деякі громадські правозахисні ініціативи з цього приводу розкритикували зміни до законодавства як такі, що ставлять під загрозу право на протест.

Нагадаємо, нещодавно у Лондоні затримували також відому шведську екоактивістку Грету Тунберг.

У Німеччині оцінили в десятки тисяч євро очистку від фарби Брандебурзьких воріт після того, як їх розфарбували кліматичні протестувальники.