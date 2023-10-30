В Британии на протесте под парламентом задержали более 60 климатических активистов

В Британии на климатическом протесте под парламентом впервые по усиленному новому законодательству задержали более 60 человек.

Об этом сообщает The Guardian, пишет "Европейская правда".

Инициатива "Просто откажитесь от нефти" (Just Stop Oil) начала шествие по дороге возле парламента около 10 часов утра. Как сообщают в кампании, уже через 10 минут прибыла полиция, дорогу перегородили и активистов начали оттеснять.

Почти всех их задержали согласно недавней поправке к закону об общественном порядке, которым запрещены действия, "вмешивающиеся в использование или функционирование любой жизненно важной национальной инфраструктуры в Англии и Уэльсе".

В полиции Лондона официально подтвердили задержание 61 человека.

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Некоторые общественные правозащитные инициативы по этому поводу раскритиковали изменения в законодательство как ставящие под угрозу право на протест.

Напомним, недавно в Лондоне задерживали также известную шведскую экоактивистку Грету Тунберг.

В Германии оценили в десятки тысяч евро очистку от краски Брандебургских ворот после того, как их раскрасили климатические протестующие.