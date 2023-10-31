Президент Ізраїлю підтримав ідею Макрона щодо коаліції для боротьби з ХАМАС

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог підтримав ідею президента Франції Емманюеля Макрона щодо спільної коаліції для боротьби з угрупованням ХАМАС.

Про це Герцог сказав Axel Springer, материнській компанії Politico, пише "Європейська правда".

"Мені подобається ідея Макрона. Я думав, що це інноваційно, оригінально, це має сенс", – сказав Герцог.

Кажучи про ХАМАС, Герцог зазначив, що "цю загрозу необхідно знищити великими зусиллями міжнародної спільноти, як це зробили з ІДІЛ".

Під час візиту Макрона до Ізраїлю минулого тижня французький лідер запропонував розширити повноваження міжнародної коаліції, яка бореться з терористичним угрупованням "Ісламська держава", щоб протидіяти ХАМАС.

"Ми повинні створити регіональну та міжнародну коаліцію для боротьби з терористичними групами, які загрожують усім нам", – сказав Макрон.

Офіс Макрона зайняв більш обережну позицію після коментарів президента, однак підкреслив, що Франція готова "працювати над ідеями дій проти ХАМАС разом з нашими партнерами та Ізраїлем".

Але Герцог підтримав пропозицію Макрона, сказавши, що це дозволить союзникам продемонструвати активну підтримку.

"Є коаліція, яка бореться з ІДІЛ, тепер ми повинні проаналізувати, чи можна її відтворити також для боротьби з ХАМАС — це має великий сенс. Це випробування для всіх друзів, щоб показати, що вони також готові над цим працювати", – сказав Герцог в інтерв’ю.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц обережно висловився щодо ідеї Макрона.