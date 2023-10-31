Президент Израиля поддержал идею Макрона о коалиции для борьбы с ХАМАС

Президент Израиля Ицхак Герцог поддержал идею президента Франции Эмманюэля Макрона о совместной коалиции для борьбы с группировкой ХАМАС.

Об этом Герцог сказал Axel Springer, материнской компании издания Politico, пишет "Европейская правда".

"Мне нравится идея Макрона. Я думал, что это инновационно, оригинально, это имеет смысл", – сказал Герцог.

Говоря о ХАМАС, Герцог отметил, что "эту угрозу необходимо уничтожить большими усилиями международного сообщества, как это сделали с ИГИЛ".

Во время визита Макрона в Израиль на прошлой неделе французский лидер предложил расширить полномочия международной коалиции, которая борется с террористической группировкой "Исламское государство", чтобы противодействовать ХАМАС.

"Мы должны создать региональную и международную коалицию для борьбы с террористическими группами, которые угрожают всем нам", – сказал Макрон.

Офис Макрона занял более осторожную позицию после комментариев президента, однако подчеркнул, что Франция готова "работать над идеями действий против ХАМАС вместе с нашими партнерами и Израилем".

Но Герцог поддержал предложение Макрона, сказав, что это позволит союзникам продемонстрировать активную поддержку.

"Есть коалиция, которая борется с ИГИЛ, теперь мы должны проанализировать, можно ли ее воссоздать также для борьбы с ХАМАС – это имеет большой смысл. Это испытание для всех друзей, чтобы показать, что они также готовы над этим работать", – сказал Герцог в интервью.

Канцлер Германии Олаф Шольц осторожно высказался относительно идеи Макрона.