Прем'єра Баварії переобрали на новий термін

Через п'ять днів після підписання коаліційної угоди між Християнським соціальним союзом (ХСС) і "Вільними виборцями" парламент німецької землі Баварія переобрав Маркуса Зьодера на посаду прем'єр-міністра.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

На таємних виборах у Мюнхені Зьодер отримав необхідну просту більшість із 120 голосами "за".

Загалом проголосували 198 депутатів, 76 були проти його кандидатури, двоє утрималися.

Це третє обрання на посаду для 56-річного прем'єр-міністра. Вперше Зьодера обрали в березні 2018 року як наступника Горста Зеєгофера. Тоді ХСС ще мав абсолютну більшість представників у земельному парламенті.

Після виборів до парламенту Баварії в жовтні того ж року Зьодер був обраний вдруге, цього разу голосами вільних виборців, які прийшли до влади разом з ХСС і до нині правлять у коаліції.

У жовтні цього року ХСС виграла вибори у Баварії, набравши 37% голосів.

ХСС багаторічно й беззмінно є найвпливовішою партією Баварії та очолює місцевий земельний уряд.

На федеральному рівні у союзі з сестринською партією Християнсько-демократичним союзом Фрідріха Мерца утворює єдину фракцію ХДС/ХСС, головну опозиційну силу до уряду Олафа Шольца.