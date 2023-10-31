Премьера Баварии переизбрали на новый срок

Через пять дней после подписания коалиционного соглашения между Христианским социальным союзом (ХСС) и свободными избирателями парламент немецкой земли Бавария переизбрал Маркуса Зедера на должность премьер-министра.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

На тайных выборах в Мюнхене Зедер получил необходимое простое большинство со 120 голосами "за".

Всего проголосовали 198 депутатов, 76 были против его кандидатуры, двое воздержались.

Это третье избрание на должность для 56-летнего премьер-министра. Впервые Зедера избрали в марте 2018 года как преемника Хорста Зеехофера. Тогда ХСС еще имел абсолютное большинство представителей в земельном парламенте.

После выборов в парламент Баварии в октябре того же года Зедер был избран во второй раз, на этот раз голосами свободных избирателей, которые пришли к власти вместе с ХСС и до сих пор правят в коалиции.

В октябре этого года ХСС выиграла выборы в Баварии, набрав 37% голосов.

ХСС много лет и бессменно является самой влиятельной партией Баварии и возглавляет местное земельное правительство.

На федеральном уровне в союзе с сестринской партией Христианско-демократическим союзом Фридриха Мерца образует единую фракцию ХДС/ХСС, главную оппозиционную силу к правительству Олафа Шольца.