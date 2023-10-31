Спадкоємиця престолу Іспанії урочисто присягнула на конституції

Іспанська принцеса Леонор Астурійська в день свого повноліття урочисто присягнула на вірність конституції Іспанії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє El Pais.

Присяга принцеси Леонор на вірність Конституції відбулася цього вівторка, в день, коли їй виповнилося 18 років і вона стала повнолітньою. Королівська родина прибула до Конгресу депутатів у супроводі ескадрильї Королівської гвардії.

фото EFE

Принцеса Леонор де Бурбон з'явилася на світ 31 жовтня 2005 року. За ці роки Леонор пройшла навчання, подібне до того, яке пройшов її батько, який кілька днів тому визнав, що переживає свою молодість очима доньки. Як старша донька короля Феліпе і королеви Летиції вона має успадкувати іспанський престол.

"Присягаюся сумлінно виконувати свої обов'язки, дотримуватися і забезпечувати дотримання Конституції і законів, поважати права громадян і автономних співтовариств і зберігати вірність королю", – заявила Леонор.

Президент Конгресу, соціалістка Франсіна Арменгол, відповіла: "Ваша Високосте, 37 років тому Грегоріо Песес Барба супроводжував вашого батька в цьому вирішальному акті. Сьогодні я маю честь супроводжувати вас, і на вашу честь повторю слова, сказані президентом того дня: "Генеральні кортеси щойно отримали присягу, яку склала ваша високість. Відповідно до Конституції, як спадкоємиця корони. Хай живе Конституція, хай живе Іспанія, хай живе король".

Публіка вигукнула вітальні вигуки з зали. Потім пролунала частина іспанського гімну, яка супроводжувалася довгими оплесками.

Одночасно з присягою принцеси Астурійської почесний підрозділ Королівської батареї дав салют з 19 гармат на еспланаді Альмудена, поруч з королівським палацом.

Після присяги на конституції і підписання книги пошани Конгресу, принцеса Леонор, у супроводі королівського подружжя та інфанти Софії, вітає присутніх на заході, який проводиться з нагоди її 18-го дня народження. Присутні потискають руку спочатку королю, потім королеві Летиції, далі принцесі і, нарешті, її сестрі. У черзі охочих привітати принцесу можна було помітити і високого представника ЄС Жозепа Борреля.

Після присяги перед Генеральними кортесами принцеса Астурійська буде нагороджена Королівським орденом Іспанії Карлоса III (Collar de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III), також відомим як Королівський та Видатний іспанський орден Карлоса ІІІ, під час церемонії, що відбудеться в Королівському палаці Мадрида.

Нагадаємо, у серпні принцеса Іспанії Леонор розпочала трирічну військову підготовку.

Раніше норвезька принцеса Марта Луїза взяла участь у новому реаліті-шоу телеканалу Discovery+ Jaget ("Полювання"), у якому зіркові пари намагаються втекти від команди слідчих.