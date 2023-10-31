Наследница престола Испании торжественно присягнула на конституции

Испанская принцесса Леонор Астурийская в день своего совершеннолетия торжественно присягнула на верность конституции Испании.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает El Pais.

Присяга принцессы Леонор на верность конституции состоялась в этот вторник, в день, когда ей исполнилось 18 лет и она стала совершеннолетней. Королевская семья прибыла в Конгресс депутатов в сопровождении эскадрильи Королевской гвардии.

фото EFE

Принцесса Леонор де Бурбон появилась на свет 31 октября 2005 года. За эти годы Леонор прошла обучение, подобное тому, которое прошел ее отец, который несколько дней назад признал, что переживает свою молодость глазами дочери. Как старшая дочь короля Фелипе и королевы Летиции она должна унаследовать испанский престол.

"Клянусь добросовестно исполнять свои обязанности, соблюдать и обеспечивать соблюдение конституции и законов, уважать права граждан и автономных сообществ и хранить верность королю", – заявила Леонор.

Президент Конгресса, социалистка Франсина Арменгол, ответила: "Ваше Высочество, 37 лет назад Грегорио Песес Барба сопровождал вашего отца в этом решающем акте. Сегодня я имею честь сопровождать вас, и в вашу честь повторю слова, сказанные президентом в тот день: "Генеральные кортесы только что получили присягу, которую принесла ваше высочество. В соответствии с Конституцией, как наследница короны. Да здравствует Конституция, да здравствует Испания, да здравствует король".

Публика выкрикнула приветственные возгласы из зала. Затем прозвучала часть испанского гимна, которая сопровождалась долгими аплодисментами.

Одновременно с присягой принцессы Астурийской почетное подразделение Королевской батареи дало салют из 19 орудий на эспланаде Альмудена, рядом с королевским дворцом.

После присяги на конституции и росписи в книге почета Конгресса, принцесса Леонор, в сопровождении королевской четы и инфанты Софии, приветствует присутствующих на мероприятии, которое проводится по случаю ее 18-го дня рождения. Присутствующие пожимают руку сначала королю, затем королеве Летиции, далее принцессе и, наконец, ее сестре. В очереди желающих поздравить принцессу можно было заметить и высокого представителя ЕС Жозепа Борреля.

После присяги перед Генеральными кортесами принцесса Астурийская будет награждена Королевским орденом Испании Карлоса III (Collar de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III), также известным как Королевский и Выдающийся испанский орден Карлоса III, во время церемонии, которая состоится в Королевском дворце Мадрида.

Напомним, в августе принцесса Испании Леонор начала трехлетнюю военную подготовку.

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