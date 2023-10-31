Уряд України схвалив угоду для отримання 335 млн євро від ЄС

Кабінет міністрів на засіданні у вівторок схвалив угоду про фінансування програми "Підтримка Євросоюзу для відновлення та реформ", яка передбачає отримання 335 мільйонів євро допомоги від Європейської комісії.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає "Європейська правда".

За словами Шмигаля, кошти Україна отримає після підписання угоди з Європейською комісією. Він не уточнив, коли саме це станеться.

"Це кошти на відбудову інфраструктури, зокрема енергетики, на допомогу бізнесу, на антикорупційні заходи, на захист довкілля та цифровізацію", – додав прем’єр.

Раніше цього місяця Україна отримала від Європейського Союзу дев’ятий транш макрофінансової допомоги в розмірі 1,5 мільярда євро.

Крім того, ЄС обговорює пакет довгострокової фінансової підтримки Україні вартістю 50 мільярдів євро.

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