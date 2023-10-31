Правительство Украины одобрило соглашение для получения 335 млн евро от ЕС

Кабинет министров на заседании во вторник одобрил соглашение о финансировании программы "Поддержка Евросоюза для восстановления и реформ", которая предусматривает получение 335 миллионов евро помощи от Европейской комиссии.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает "Европейская правда".

По словам Шмыгаля, средства Украина получит после подписания соглашения с Европейской комиссией. Он не уточнил, когда именно это произойдет.

"Это средства на восстановление инфраструктуры, в частности энергетики, на помощь бизнесу, на антикоррупционные меры, на защиту окружающей среды и цифровизацию", – добавил премьер.

Ранее в этом месяце Украина получила от Европейского Союза девятый транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 миллиарда евро.

Кроме того, ЕС обсуждает пакет долгосрочной финансовой поддержки Украине стоимостью 50 миллиардов евро.

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