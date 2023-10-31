Университет в Варшаве отстранил студентку, которая вышла с антисемитским плакатом на акцию

Варшавский медицинский университет по итогам внутренней проверки решил отстранить от занятий студентку пятого курса, которая на пропалестинской акции 21 октября держала изображение звезды Давида в мусорнике с надписью "Сохраним мир чистым".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Interia.pl.

В письме ректор Варшавского медицинского университета профессор Збигнев Гачонг подчеркнул, что инцидент с антисемитским плакатом, который держала студентка из Норвегии, произошел вне стен заведения и в свободный от занятий день – в субботу.

"В первый же рабочий день после инцидента норвежскую студентку вызвали в деканат для дачи объяснений. На основании выводов по этому поводу я немедленно принял решение передать дело на рассмотрение Дисциплинарного омбудсмена для студентов и докторантов Варшавского медицинского университета, а впоследствии также отстранить студентку от обучения", – заявил он.

Гачонг добавил, что проявлениям языка вражды или насилия "нет места в университете", но заведение "не контролирует и не мониторит" частные аккаунты своих студентов в соцсетях.

Так ректор Варшавского медуниверситета, вероятно, пытался объяснить, почему заведение не реагировало на антисемитские сообщения студентки в соцсетях, хотя якобы знал о них.

Как ранее стало известно, прокуратура Польши начала расследование из-за плаката, который появился на пропалестинской демонстрации в Варшаве 21 октября, на предмет антисемитизма.

Полиция передала собранные по делу материалы следователям, которые специализируются на делах, связанных с языком вражды. Они в течение 30 дней должны решить, имело ли место преступление и выдвигать ли девушке обвинения.

21 октября по улицам Варшавы прошел марш, участники которого протестовали против израильской интервенции в Газе. Польские власти позже раскритиковали антисемитские лозунги и плакаты на демонстрации.