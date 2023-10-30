Кіпр готується до можливого напливу біженців у разі ескалації в Газі

Влада Кіпр вирішила подвоїти кількість місць у найбільшому таборів для біженців "Пурнара", готуючись потенційно великого напливу людей у разі ескалації кризи в сусідньому Ізраїлі й секторі Гази.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Міністр внутрішніх справ Кіпру Кіпру Константінос Іоанну в понеділок заявив, що в таборі "Пурнара", розрахованому на 1153 людини, збільшать кількість місць і персоналу, аби забезпечити необхідний догляд за новоприбулими й прискорити розгляд їхніх заяв про надання притулку.

Кіпрська влада розглянула різні варіанти розміщення мігрантів у разі їхнього різкого напливу й готується звернутись до Європейського Союзу з проханням направити більше персоналу для допомоги в обробці заяв про надання притулку.

У суботу на Кіпр прибули близько 200 мігрантів на чотирьох окремих човнах, які, ймовірно, відпливли з Лівану, що розташований за 174 кілометри від східного узбережжя країни.

У Нікосії вважають, що в разі подальшої серйозної ескалації між Ізраїлем та угрупованням ХАМАС, яке напало на країну 7 жовтня, до Кіпру можуть прибути ще більше шукачів притулку. Ризик зростає з огляду на дії ізраїльських військових на території сектору Гази в останні дні.

Наприкінці жовтня сили Бундесверу завершили розгортання на Кіпрі у межах підготовки до можливої операції з евакуації людей з Близького Сходу, де триває ескалація між угрупованням ХАМАС та Ізраїлем.