Украинец, который перевозил мигрантов через Польшу, угрожал ножом пограничникам

Сотрудники Пограничной службы Польши в Любушском воеводстве, что на юго-западе, задержали гражданина Украины, который занимался незаконной переправкой мигрантов и угрожал пограничникам ножом.

Об этом ведомство сообщило 31 октября, пишет "Европейская правда".

Польские пограничники утверждают, что пытались остановить для контроля микроавтобус с польскими номерами, который направлялся к границе с Германией. Его водитель проигнорировал сигналы об остановке и начал убегать на большой скорости.

Вблизи села Валовицы, что в пограничном районе, мужчина внезапно остановил автомобиль, выскочил из него и попытался скрыться.

ФОТО: ПОГРАНИЧНАЯ СЛУЖБА ПОЛЬШИ

"Пограничники сделали предупредительные выстрелы. Однако оказалось, что водитель не намерен сдаваться. Он достал нож и начал угрожать сначала пограничнику, а потом заявил, что сам себя покалечит", – пишет Пограничная служба Польши.

Пограничники привлекли переговорщика от полиции, который убедил мужчину положить нож и сдаться. Им оказался 26-летний гражданин Украины, намеревался вывезти группу иностранцев в Германию в грузовом отсеке автобуса.

ФОТО: ПОГРАНИЧНАЯ СЛУЖБА ПОЛЬШИ

Сотрудники польской пограничной службы обнаружили в водительской двери пакетик с 0,5 грамма кокаина. Его подтвердили и в организме украинца.

Мужчине объявили обвинения в организации пересечения польско-немецкой границы вопреки правилам, неповиновении приказу об остановке транспортного средства, активном нападении на офицера и вождении в состоянии наркотического опьянения.

Сейчас украинца арестовали на три месяца, а по совокупности обвинений ему грозит до 10 лет заключения.

Накануне Пограничная служба Польши сообщила о задержании двух граждан Украины и гражданина России по подозрению в содействии перевозке нелегальных мигрантов.