У Фінляндії вперше оголосили вирок ультраправим за тероризм

Повітовий суд фінського міста Пяйят-Хяме у вівторок оголосив вирок у справі ультраправої групи, яка прагнула розпалити расову війну й планувала вбивство колишньої прем’єр-міністерки країни Санни Марін.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Фінська прокуратура стверджувала, що ультраправа група дотримувалася крайньої правої ідеології з використанням насильства, аби спровокувати расову війну.

Серед іншого, чоловіки використовували 3D-принтери для виготовлення вогнепальної зброї, а одного разу обговорювали можливість використання саморобного пістолета для вбивства тодішньої прем’єрки Фінляндії Санни Марін.

Головного підозрюваного у справі, 28-річного Вільяма Лаурі Антеро Нюмана, засудили до трьох років і чотирьох місяців позбавлення волі за злочини із застосуванням вогнепальної зброї, скоєні з терористичними намірами, підготовку до вчинення теракту й злочин, пов'язаний із наркотиками.

Двом його спільникам присудили рік і дев'ять місяців ув’язнення й сім місяців ув’язнення відповідно за злочини, пов'язані з тероризмом, зокрема виготовлення вогнепальної зброї та навчання її використанню.

Ще один учасник групи був засуджений на рік і два місяці позбавлення волі, але не за злочини, пов'язані з тероризмом.

За інформацією Yle, всі засуджені є симпатиками неонацистів. Мовник підкреслює, що це перший в історії Фінляндії вирок, у якому ультраправі засуджені за злочини, вчинені з терористичними намірами.

Нагадаємо, у Фінляндії обговорюють заборону використання нацистських і радянських символів як таких, що сприяють дискримінації та розпалюванню ненависті.