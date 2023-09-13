У Фінляндії ультраправа група могла планувати вбивство експрем’єрки Санни Марін

Ультраправа терористична група у Фінляндії прагнула розпалити расову війну і планувала вбивство колишньої прем’єр-міністерки країни Санни Марін.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Times з посиланням на судові дані.

Чотирьох чоловіків судять у фінському місті Лахті, що за 100 км від Гельсінкі. Їх звинувачують у володінні вогнепальною зброєю і плануванні терористичного акту.

Поліція вважає, що група дотримувалася крайньої правої ідеології, яка пропагує використання насильства для прискорення розпаду демократичного суспільства, щоб спровокувати расову війну і створити етнонаціоналістичне суспільство.

Чоловіків звинувачують у використанні 3D-принтерів для виготовлення вогнепальної зброї, а одного разу вони обговорювали можливість використання саморобного пістолета для вбивства тодішньої прем’єрки Санни Марін.

Під час обшуків у їхніх будинках були виявлені списки потенційних цілей, серед яких були члени парламенту, антифашистські активісти та представники меншин.

Слідство встановило, що двоє з обвинувачених відкрито говорили про вбивство Марін під час її виступу на заході в Лахті минулого року.

Водночас обвинувачені спростовують наміри вбити Марін, зазначивши, що це обговорення було "звичайним жартом".

Санна Марін, яка свого часу стала наймолодшою прем’єркою у Європі, вирішила залишити посаду лідерки партії після парламентських виборів навесні 2023 року, коли есдеки опинилися на третій сходинці та не увійшли до складу нового уряду.

Нещодавно Марін залишила посаду очільниці Соціал-демократичної партії Фінляндії, на чолі якої вона керувала й урядом, а 13 вересня парламент позбавив її депутатського мандата.

Вона сама про це попросила, оскільки минулого тижня оголосила, що працюватиме стратегічною радницею в Інституті Тоні Блера.