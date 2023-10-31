В Финляндии впервые огласили приговор ультраправым за терроризм

Уездный суд финского города Пяйят-Хяме во вторник огласил приговор по делу ультраправой группы, которая стремилась разжечь расовую войну и планировала убийство бывшего премьер-министра страны Санны Марин.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Финская прокуратура утверждала, что ультраправая группа придерживалась крайне правой идеологии с использованием насилия, чтобы спровоцировать расовую войну.

Среди прочего, мужчины использовали 3D-принтеры для изготовления огнестрельного оружия, а однажды обсуждали возможность использования самодельного пистолета для убийства тогдашнего премьера Финляндии Санны Марин.

Главного подозреваемого по делу, 28-летнего Уильяма Лаури Антеро Нюмана, приговорили к трем годам и четырем месяцам лишения свободы за преступления с применением огнестрельного оружия, совершенные с террористическими намерениями, подготовку к совершению теракта и преступление, связанное с наркотиками.

Двум его сообщникам присудили год и девять месяцев заключения и семь месяцев заключения соответственно за преступления, связанные с терроризмом, в том числе изготовление огнестрельного оружия и обучение его использованию.

Еще один участник группы был осужден на год и два месяца лишения свободы, но не за преступления, связанные с терроризмом.

По информации Yle, все осужденные являются симпатиками неонацистов. Вещатель подчеркивает, что это первый в истории Финляндии приговор, в котором ультраправые осуждены за преступления, совершенные с террористическими намерениями.

Напомним, в Финляндии обсуждают запрет использования нацистских и советских символов как способствующих дискриминации и разжиганию ненависти.