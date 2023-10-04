Президент Чехии: Европа должна уменьшить свою оборонную зависимость от США

Европа должна уменьшить свою зависимость от США и взамен усилить европейскую составляющую НАТО, считает президент Чехии Петр Павел.

Об этом Павел сказал, выступая на церемонии открытия нового учебного года в Колледже Европы в Брюгге, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"Доминирующая роль НАТО как поставщика безопасности не должна больше означать, что Европа пренебрегает своими оборонными обязательствами. Уменьшение зависимости от США и развитие европейских стратегических сил и средств следует рассматривать как наш вклад в трансатлантическое партнерство", – сказал Павел,

"Очень вероятно, что нам придется выйти за рамки 2-процентных расходов на оборону", – добавил он, имея в виду целевой показатель оборонных расходов, согласованный странами НАТО.

В своем выступлении Павел также поддержал расширение ЕС, которое, по его словам, "не следует откладывать до какого-то гипотетического момента в будущем, когда кандидаты будут идеально соответствовать нам".

Павел является бывшим генералом и высокопоставленным чиновником НАТО, он стал президентом Чехии в начале 2023 года.

Отдельно генсек НАТО Йенс Столтенберг во вторник провел телефонный разговор с лидерами группы G7, включая президента США Джо Байдена, а также Польши и Румынии, на фоне роста беспокойства Европы относительно решения Конгресса США заморозить финансирование помощи Украине.

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