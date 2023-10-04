Ердоган не поїде в Іспанію, де заплановані мирні переговори між Азербайджаном та Вірменією 

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган скасував поїздку до Іспанії на саміт Європейської політичної спільноти, на полях якого лідери Азербайджану та Вірменії мають провести мирні переговори після повернення Нагірного Карабаху під контроль Баку.

Про це повідомило агентство Bloomberg, пише "Європейська правда".

Ердоган не відвідає засідання Європейської політичної спільноти в четвер, за словами людей, обізнаних з цим питанням. Скасування поїздки пояснили зайнятістю президента перед з’їздом партії Ердогана в суботу.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв, близький соратник Ердогана, має зустрітися на саміті в Гранаді з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном.

Вони шукатимуть шляхи до миру після блискавичної операції азербайджанських військових минулого місяця у Нагірному Карабаху.

Зараз Азербайджан і Туреччина наполягають на транспортному коридорі через Вірменію, щоб з’єднати азербайджанський ексклав Нахічевань, який межує з Туреччиною, з Баку для розвитку нового торгового шляху.

Заплановане звернення Ердогана до депутатів у парламенті в середу також скасовано, повідомили люди, які говорили на умовах анонімності. За їх словами, президент працює над реструктуризацією правління своєї партії перед обранням нових членів під час суботнього з’їзду.

Нагадаємо, президент Азербайджану Ільхам Алієв після стрімкої військової операції у Карабаху заявив про "більш сприятливі можливості" для мирної угоди з Вірменією.

Спікер парламенту Вірменії Ален Сімонян вважає, що майбутня зустріч лідерів Вірменії та Азербайджану стане реальною можливістю укласти мирну угоду.

"ЄвроПравда" детально розповідала про останні події у регіоні у статті "Третя карабаська".