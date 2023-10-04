Эрдоган не поедет в Испанию, где запланированы мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отменил поездку в Испанию на саммит Европейского политического сообщества, на полях которого лидеры Азербайджана и Армении должны провести мирные переговоры после возвращения Нагорного Карабаха под контроль Баку.

Об этом сообщило агентство Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Эрдоган не посетит заседание Европейского политического сообщества в четверг, по словам людей, знакомых с этим вопросом. Отмену поездки объяснили занятостью президента перед съездом партии Эрдогана в субботу.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, близкий соратник Эрдогана, должен встретиться на саммите в Гранаде с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Они будут искать пути к миру после молниеносной операции азербайджанских военных в прошлом месяце в Нагорном Карабахе.

Сейчас Азербайджан и Турция настаивают на транспортном коридоре через Армению, чтобы соединить азербайджанский эксклав Нахичевань, который граничит с Турцией, с Баку для развития нового торгового пути.

Запланированное обращение Эрдогана к депутатам в парламенте в среду также отменено, сообщили люди, говорившие на условиях анонимности. По их словам, президент работает над реструктуризацией правления своей партии перед избранием новых членов во время субботнего съезда.

Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев после стремительной военной операции в Карабахе заявил о "более благоприятных возможностях" для мирного соглашения с Арменией.

Спикер парламента Армении Ален Симонян считает, что предстоящая встреча лидеров Армении и Азербайджана станет реальной возможностью заключить мирное соглашение.

"ЕвроПравда" подробно рассказывала о последних событиях в регионе в статье "Третья карабахская".