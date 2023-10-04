Прем'єрка Литви заявила про намір стати кандидатом у президенти

Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила про плани боротися за номінацію кандидата на пост президента країни від партії Союз Вітчизни-Литовських християнських демократів (TS-LKD).

Як пише "Європейська правда", про це вона повідомила у Facebook.

За її словами, вона керується різними мотивами і хоче, щоб поміркованим, проєвропейськи правим громадянам Литви було за кого голосувати.

"Так, я братиму участь у праймеріз TS-LKD. Чому? Висування понад 60 відділеннями (партії) зобов'язує", – зазначила Шимоніте.

Вона також заявила, що не балотуватиметься до Єврокомісії, "незважаючи на бурхливу дискусію".

"Мені в Литві і паркани цвітуть", – написала Шимоніте, перефразувавши литовську приказку.

Регіональні осередки TS-LKD уже запропонували претендентів, яких вони хотіли б бачити кандидатами на посаду президента. Вибори глави держави мають відбутися у травні 2024 року.

Шимоніте посіла перше місце у списках 66 відділень партії, міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс – у списках 64 відділень, міністерка соціального забезпечення і праці Моніка Навіцкене – у списках 62 відділень.

Минулого тижня Ландсбергіс оголосив, що не висуватиме свою кандидатуру на посаду президента. Навіцкене, а також міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас також заявили, що не висуватимуть своєї кандидатури на посаду президента, додавши, що рішення Шимоніте допомогло їм визначитися.

TS-LKD проведе первинні вибори своїх кандидатів на майбутніх президентських виборах 11-12 листопада. В них зможуть узяти участь усі члени й прихильники партії.

Шимоніте балотувалася в президенти 2019 року, але в другому турі голосування програла чинному главі держави Гітанасу Науседі.

Раніше повідомлялося, що у Литві збирають підписи під петицією з проханням до колишньої президентки Далі Грибаускайте брати участь у виборах.

Перед цим Грибаускайте заявила, що її жорстка позиція щодо Росії завадила їй стати наступним генеральним секретарем НАТО після закінчення повноважень Єнса Столтенберга.