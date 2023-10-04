Премьер Литвы заявила о намерении стать кандидатом в президенты

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила о планах бороться за номинацию кандидата на пост президента страны от партии Союз Отечества-Литовских христианских демократов (TS-LKD).

Как пишет "Европейская правда", об этом она сообщила в Facebook.

По ее словам, она руководствуется разными мотивами и хочет, чтобы умеренным, проевропейски правым гражданам Литвы было за кого голосовать.

"Да, я буду участвовать в праймериз TS-LKD. Почему? Выдвижение более 60 отделениями (партии) обязывает", – отметила Шимоните.

Она также заявила, что не не будет баллотироваться в Еврокомиссию, "невзирая на бурлящую дискуссию".

"Мне в Литве и заборы цветут", – написала Шимоните, перефразировав литовскую поговорку.

Региональные отделения TS-LKD уже предложили претендентов, которые они хотели бы видеть кандидатами на пост президента. Выборы главы государства должны пройти в мае 2024 года.

Шимоните заняла первое место в списках 66 отделений партии, министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис – в списках 64 отделений, министр социального обеспечения и труда Моника Навицкене – в списках 62 отделений.

На прошлой неделе Ландсбергис объявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост президента. Навицкене, а также министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас также заявили, что не будут добиваться выдвижения своей кандидатуры на пост президента, добавив, что решение Шимоните помогло им определиться.

TS-LKD проведет первичные выборы своих кандидатов на предстоящих президентских выборах 11-12 ноября. В них смогут принять участие все члены и сторонники партии.

Шимоните баллотировалась в президенты в 2019 году, но во втором туре голосования проиграла действующему главе государства Гитанасу Науседе.

Ранее сообщалось, что в Литве собирают подписи под петицией с просьбой к бывшему президенту Дали Грибаускайте участвовать в выборах.

Перед этим Грибаускайте заявила, что ее жесткая позиция в отношении России помешала ей стать следующим генеральным секретарем НАТО после окончания полномочий Йенса Столтенберга.