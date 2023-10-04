Експосадовці часів Трампа закликають Конгрес підтримати додаткову допомогу Україні

Група зі ста консервативних політичних експертів, зокрема кілька високопосадовців адміністрації Дональда Трампа, розпочала кампанію із закликом до Конгресу США підтримати більшу допомогу Україні та визнати, що перемога Росії матиме серйозні наслідки для американської національної безпеки.

Про це йдеться у відкритому листі ініціаторів кампанії, який отримало видання National Review, повідомляє "Європейська правда".

Консервативні експерти підкреслюють, що підтримка України є надзвичайно важливою, вказуючи, що допомога США змусила інші країни НАТО збільшити свої витрати на оборону та змусила Пентагон і оборонну промисловість вирішувати проблеми американської оборонно-промислової бази і поповнювати американські запаси озброєнь.

"Зусилля, спрямовані на припинення нашої допомоги Україні, можуть призвести до перемоги Росії на полі бою, що матиме катастрофічні наслідки для американської безпеки. Путін буде обмірковувати наступний етап відновлення Російської імперії, а Китай отримає зелене світло для захоплення Тайваню", – йдеться в листі.

Його автори також критикують адміністрацію Джо Байдена за те, що вона відмовилась від формулювання чіткої стратегії щодо підтримки України, зокрема в плані більш рішучої військової допомоги. Однак там не вказується, який саме рівень допомоги мав би схвалити Конгрес.

Серед підписантів листа – понад 20 високопосадовців адміністрації Трампа, які займались реалізацією зовнішньої політики. Це, серед іншого, колишній посол США в Росії Джон Салліван, міністр у справах ветеранів Роберт Вілкі, та колишній очільник USAID Джон Барса.

Кампанія консервативних експертів розпочалася після рішення Палати представників США не включати подальше фінансування на підтримку України до тимчасового законопроєкту про державне фінансування, а також після усунення Кевіна Маккарті з посади спікера палати.

У Білому домі перед голосуванням висловили впевненість, що попри ситуацію зі зняттям Маккарті з посади Конгрес зможе підтримати додаткове фінансування для оборонних потреб України.

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