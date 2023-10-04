Экс-чиновники времен Трампа призывают Конгресс поддержать дополнительную помощь Украине

Группа из ста консервативных политических экспертов, в том числе несколько высокопоставленных чиновников администрации Дональда Трампа, начала кампанию с призывом к Конгрессу США поддержать большую помощь Украине и признать, что победа России будет иметь серьезные последствия для американской национальной безопасности.

Об этом говорится в открытом письме инициаторов кампании, которое получило издание National Review, сообщает "Европейская правда".

Консервативные эксперты подчеркивают, что поддержка Украины является чрезвычайно важной, указывая, что помощь США заставила другие страны НАТО увеличить свои расходы на оборону и заставила Пентагон и оборонную промышленность решать проблемы американской оборонно-промышленной базы и пополнять американские запасы вооружений.

"Усилия, направленные на прекращение нашей помощи Украине, могут привести к победе России на поле боя, что будет иметь катастрофические последствия для американской безопасности. Путин будет обдумывать следующий этап восстановления Российской империи, а Китай получит зеленый свет для захвата Тайваня", – говорится в письме.

Его авторы также критикуют администрацию Джо Байдена за то, что она отказалась от формулировки четкой стратегии по поддержке Украины, в частности в плане более решительной военной помощи. Однако там не указывается, какой именно уровень помощи должен был бы одобрить Конгресс.

Среди подписантов письма – более 20 высокопоставленных чиновников администрации Трампа, которые занимались реализацией внешней политики. Это, среди прочего, бывший посол США в России Джон Салливан, министр по делам ветеранов Роберт Вилки, и бывший глава USAID Джон Барса.

Кампания консервативных экспертов началась после решения Палаты представителей США не включать дальнейшее финансирование на поддержку Украины во временный законопроект о государственном финансировании, а также после отстранения Кевина Маккарти с должности спикера палаты.

В Белом доме перед голосованием выразили уверенность, что несмотря на ситуацию со снятием Маккарти с должности Конгресс сможет поддержать дополнительное финансирование для оборонных нужд Украины.

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