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Зеленський розповів, чи приїде на зустріч лідерів ЄС в Іспанії

Середа, 4 жовтня 2023, 17:05

Президент Володимир Зеленський в середу повідомив, що отримав запрошення від голови уряду Іспанії Педро Санчеса на неформальну зустріч лідерів держав Європейського Союзу в Гранаді, яка відбудеться в четвер, 5 жовтня.

Про це Зеленський розповів в інтерв’ю телеканалу Sky TG24, повідомляє "Європейська правда".

Голова держави підтвердив, що отримав запрошення на неформальний саміт ЄС від Санчеса, а також президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.

Зеленський, однак, додав, що навряд чи зможе бути присутнім на саміті, оскільки "моя присутність тут, в Україні, необхідна".

Попередні закордонні візити президента з початку повномасштабного вторгнення України майже ніколи не анонсувались.

Голова Європейської ради Шарль Мішель у понеділок надіслав запрошення очільникам держав-членів ЄС для участі в неформальній зустрічі 6 жовтня в іспанському місті Гранада.

У листі зазначалось, що одним із ключових питань саміту стане обговорення майбутнього Євросоюзу з огляду на його розширення.

Як відомо, питання реформи Євросоюзу активно обговорюють на тлі підготовки до його розширення за рахунок держав Східної Європи та Західних Балкан.

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